Астапов Евгений Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1979
Рождение ребёнка
15.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астапова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астапова Юлия Васильевна
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астапова Юлия Васильевна