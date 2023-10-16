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Астапов Евгений Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1979

Отец: Астапов Борис Константинович

Мать: Астапова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астапова Юлия Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова Юлия Васильевна

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