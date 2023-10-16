Астапова Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова Юлия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1946 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982

Отец: Стариков Высилий Егорович

Мать: Старикова Мария Фроловна

Рождение ребёнка
15.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Евгений Борисович

Рождение ребёнка
16.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астапов Евгений Борисович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапов Евгений Борисович

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