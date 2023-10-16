Астапова Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982
Рождение ребёнка
15.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапов Евгений Борисович
Рождение ребёнка
16.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астапов Евгений Борисович
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно