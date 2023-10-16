Астапова Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапова Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986

Отец: Астапов Борис Константинович

Мать: Астапова Татьяна Николаевна

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