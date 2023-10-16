Астапов Вадим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Вадим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980

Отец: Астапов Борис Константинович

Мать: Астапова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.2011

Дочь: Астапова Виктория Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.2017

Сын: Астапов Александр Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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