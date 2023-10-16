Астапов Вадим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1980
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980
Рождение ребёнка
27.04.2011
Дочь: Астапова Виктория Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.2017
Сын: Астапов Александр Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности