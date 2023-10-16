Астапов Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1949
Сын: Астапов Борис Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Адова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно