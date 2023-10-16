Астапов Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапов Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.1949

Сын: Астапов Борис Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Адова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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