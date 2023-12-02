Адова (Астапова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адова (Астапова) Людмила Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1953

Отец: Астапов Константин Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1973

Сын: Адов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Адов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
?.09.1973

Сын: Адов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Адов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адов Александр Алексеевич

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