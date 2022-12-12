Копытов Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения30.07.1839
Дата смерти18.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1839
Отец: Копытов Федор Васильевич
Мать: Мажева Меланья Семеновна
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.
Сын: Копытов Федор Константинович
Мать ребёнка: Копытова Мария Егоровна
село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копытова Мария Егоровна
Смерть
18.09.1894