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Копытов Константин Федорович

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Место рождения

Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.07.1839

Дата смерти

18.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1839

Отец: Копытов Федор Васильевич

Мать: Мажева Меланья Семеновна

Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.

Сын: Копытов Федор Константинович

Мать ребёнка: Копытова Мария Егоровна

село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Мария Егоровна

Смерть
18.09.1894
Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
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