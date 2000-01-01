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Копытов Федор Константинович

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Место рождения

село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии

Дата рождения

04.09.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872 ст.

Отец: Копытов Константин Федорович

Мать: Копытова Мария Егоровна

село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
11.02.1891 ст.

Жена: Лобанова Евдокия Минеевна

село Рождественское, Соликамского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.

Дочь: Копытова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Минеевна

село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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