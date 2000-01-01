Копытов Федор Константинович
Место рождениясело Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Дата рождения04.09.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872 ст.
село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
11.02.1891 ст.
село Рождественское, Соликамского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.
Дочь: Копытова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Минеевна
село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно