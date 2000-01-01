Копытова (Корнилкова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытова (Корнилкова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1839 ст.

Дата смерти

03.03.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.

Сын: Копытов Федор Константинович

Отец ребёнка: Копытов Константин Федорович

село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копытов Константин Федорович

Смерть
03.03.1908 ст.
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