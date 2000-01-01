Копытова (Корнилкова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1839 ст.
Дата смерти03.03.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.
Сын: Копытов Федор Константинович
Отец ребёнка: Копытов Константин Федорович
село Рождественское Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1908 ст.