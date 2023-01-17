Мажева Меланья Семеновна
Место рожденияд.Зуева Соликамский уезд Пермская губерния
Дата рождения27.12.1813
Дата смерти26.04.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зуева Соликамский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1837
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1839
Сын: Копытов Константин Федорович
Отец ребёнка: Копытов Федор Васильевич
Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
26.04.1851
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния