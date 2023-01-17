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Мажева Меланья Семеновна

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Место рождения

д.Зуева Соликамский уезд Пермская губерния

Дата рождения

27.12.1813

Дата смерти

26.04.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зуева Соликамский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1837

Муж: Копытов Федор Васильевич

село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1839

Сын: Копытов Константин Федорович

Отец ребёнка: Копытов Федор Васильевич

Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
26.04.1851
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
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