Копытов Федор Васильевич
Место рожденияРоссия Пермская губерния село Рождественское
Дата рождения10.09.1815
Дата смерти16.06.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1815
Россия Пермская губерния село Рождественское
Бракосочетание
15.02.1837
Жена: Мажева Меланья Семеновна
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1839
Сын: Копытов Константин Федорович
Мать ребёнка: Мажева Меланья Семеновна
Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.06.1891
Россия Пермская губерния село Рождественское