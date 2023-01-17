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Копытов Федор Васильевич

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Место рождения

Россия Пермская губерния село Рождественское

Дата рождения

10.09.1815

Дата смерти

16.06.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1815

Отец: Копытов Василий Сергеевич

Мать: Кирпищикова Меланья Николовна

Россия Пермская губерния село Рождественское
Бракосочетание
15.02.1837

Жена: Мажева Меланья Семеновна

село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1839

Сын: Копытов Константин Федорович

Мать ребёнка: Мажева Меланья Семеновна

Рождественское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.06.1891
Россия Пермская губерния село Рождественское
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