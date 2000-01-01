Копытов Василий Сергеевич
Место рождениясело Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Дата рождения1795
Дата смерти1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1815
Мать ребёнка: Кирпищикова Меланья Николовна
Россия Пермская губерния село Рождественское
Смерть
1817
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния