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Копытов Василий Сергеевич

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Место рождения

село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1815

Сын: Копытов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кирпищикова Меланья Николовна

Россия Пермская губерния село Рождественское
Смерть
1817
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
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