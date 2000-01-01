Кирпищикова Меланья Николовна
Место рожденияЕлисавето-Нердвинский завод
Дата рождения1790
Дата смерти16.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Елисавето-Нердвинский завод
дочь дворового служителя завода
Рождение ребёнка
10.09.1815
Отец ребёнка: Копытов Василий Сергеевич
Россия Пермская губерния село Рождественское
Смерть
16.04.1846
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния