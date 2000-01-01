Кирпищикова Меланья Николовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищикова Меланья Николовна

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Место рождения

Елисавето-Нердвинский завод

Дата рождения

1790

Дата смерти

16.04.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисавето-Нердвинский завод
дочь дворового служителя завода
Рождение ребёнка
10.09.1815

Сын: Копытов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Копытов Василий Сергеевич

Россия Пермская губерния село Рождественское
Смерть
16.04.1846
село Рождественское Соликамский уезд Пермская губерния
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