Нетунахина (Шарапова) Авдотья Григорьевна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахина (Шарапова) Авдотья Григорьевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

26.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Шарапов Григорий Осипович

Мать: Шарапова Меланья Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Арефий Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1795

Дочь: (Нетунахина) Анна Арефьева

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1798

Дочь: (Нетунахина) Татьяна Арефьева

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1799

Дочь: (Нетунахина) Василиса Арефьева

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Нетунахин Василий Арефьев

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1802

Сын: Нетунахин Иван Арефьев

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1804

Дочь: (Нетунахина) Федосья Арефьева

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Нетунахин Матвей Арефьев

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1809

Дочь: (Нетунахина) Прасковья Арефьева

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Нетунахин Григорий Арефьев

Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.10.1853
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость

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