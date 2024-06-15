Нетунахина (Шарапова) Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти26.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1795
Дочь: (Нетунахина) Анна Арефьева
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
09.01.1798
Дочь: (Нетунахина) Татьяна Арефьева
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
17.08.1799
Дочь: (Нетунахина) Василиса Арефьева
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Нетунахин Василий Арефьев
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
03.01.1802
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
24.05.1804
Дочь: (Нетунахина) Федосья Арефьева
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
27.10.1809
Дочь: (Нетунахина) Прасковья Арефьева
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Нетунахин Григорий Арефьев
Отец ребёнка: Нетунахин Арефий Михеев
Смерть
26.10.1853
Причина смерти: старость