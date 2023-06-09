Шарапова (-) Меланья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (-) Меланья Алексеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шарапов Артемий Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шарапов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1764

Сын: Шарапов Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шарапов Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1770

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Нетунахина Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Иринья Григорьевна

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1776

Сын: Шарапов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Григорий Осипович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно