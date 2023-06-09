Шарапова (-) Меланья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шарапов Артемий Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шарапов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
10.04.1764
Сын: Шарапов Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
13.05.1770
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Нетунахина Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Иринья Григорьевна
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Рождение ребёнка
24.07.1776
Сын: Шарапов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Шарапов Григорий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно