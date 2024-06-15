Нетунахин Григорий Арефьев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нетунахин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нетунахин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Нетунахин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна
Смерть
1853