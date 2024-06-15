Нетунахин Григорий Арефьев 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахин Григорий Арефьев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Нетунахин Арефий Михеев

Мать: Нетунахина (Шарапова) Авдотья Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина Мавра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нетунахин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нетунахин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Нетунахин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Нетунахина Мавра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1853
Ржев, город Ржев, Тверская область

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