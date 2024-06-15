Нетунахина Мавра Ивановна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахина Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Григорий Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нетунахин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нетунахин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Нетунахин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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