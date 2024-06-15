Нетунахина Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нетунахин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нетунахин Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Нетунахин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Нетунахин Григорий Арефьев
Смерть
Неизвестно