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Нетунахин Иван Арефьев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.01.1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802

Отец: Нетунахин Арефий Михеев

Мать: Нетунахина Авдотья Григорьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нетунахин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Нетунахин Александр Иванович

Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Иринья Ивановна

Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина Марья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1856
Ржев, город Ржев, Тверская область
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