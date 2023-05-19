Нетунахин Иван Арефьев
Место рождения
Дата рождения03.01.1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нетунахин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Нетунахин Александр Иванович
Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Иринья Ивановна
Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Нетунахина Марья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856