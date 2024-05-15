Умнов Дмитрий Борисович
Место рождения
Дата рождения11.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1969
Бракосочетание
08.08.1990
Рождение ребёнка
02.09.1991
Дочь: Горст (Умнова) Элизабета Дмитриевна
Мать ребёнка: Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
29.01.1994
Дочь: (Умнова) Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.