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Умнов Дмитрий Борисович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

11.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1969

Отец: Умнов Борис Андреевич

Мать: Умнова (Кузьминых) Валентина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
08.08.1990

Жена: Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.09.1991

Дочь: Горст (Умнова) Элизабета Дмитриевна

Мать ребёнка: Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1994

Дочь: (Умнова) Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.

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