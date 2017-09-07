Умнов Борис Андреевич
Место рожденияг. Куйбышев
Дата рождения15.07.1939
Дата смерти07.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Умнова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Умнова Валентина Федоровна
Образование
Неизвестно
НГТУ (НЭТИ)
Высшее | ФЭТ
Смерть
07.09.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище