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Умнов Борис Андреевич

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Место рождения

г. Куйбышев

Дата рождения

15.07.1939

Дата смерти

07.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939

Отец: Умнов Андрей Борисович

Мать: Мельник Людмила Илларионовна

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умнова Валентина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Умнова Валентина Федоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
НГТУ (НЭТИ)
Высшее | ФЭТ
Смерть
07.09.2017
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пашинское кладбище
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