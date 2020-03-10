Умнова (Кузьминых) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Кузьминых) Валентина Федоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.01.1939

Дата смерти

10.03.2020

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939

Отец: Кузьминых Федор Иванович

Мать: Кузьминых Мария Петровна

Россия
Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Умнов Борис Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Умнов Борис Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
10.03.2020
г.Новосибирск
Причина смерти: Медицинская проблема
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