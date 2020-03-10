Умнова (Кузьминых) Валентина Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.01.1939
Дата смерти10.03.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939
Отец: Кузьминых Федор Иванович
Мать: Кузьминых Мария Петровна
Россия
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Умнов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Умнов Борис Андреевич
Смерть
10.03.2020
г.Новосибирск
Причина смерти: Медицинская проблема