(Умнова) Ангелина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Умнова) Ангелина Дмитриевна

(Умнова) Ангелина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

29.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1994

Отец: Умнов Дмитрий Борисович

Мать: Умнова Татьяна Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.
Образование
С 06.08.2012 по 01.06.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Окончила НГТУ (НЭТИ) со степенью бакалавр с отличием (красный диплом) по направлению Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Работа или профессия
С 04.07.2016
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работает на заводе НПО ЭЛСИБ ПАО инженером-технологом по механической обработке металлов деталей для узлов турбогераторов. За 4 года с инженера 3 категории выросла до ведущего инженера.
Бракосочетание
27.10.2023

Муж: Рудик Денис Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Отдел ЗАГС Центрального округа города Новосибирска

Мы используем куки для улучшения работы сайта.