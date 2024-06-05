(Умнова) Ангелина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1994
Отец: Умнов Дмитрий Борисович
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.
Образование
С 06.08.2012 по 01.06.2016
Окончила НГТУ (НЭТИ) со степенью бакалавр с отличием (красный диплом) по направлению Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Работа или профессия
С 04.07.2016
Работает на заводе НПО ЭЛСИБ ПАО инженером-технологом по механической обработке металлов деталей для узлов турбогераторов. За 4 года с инженера 3 категории выросла до ведущего инженера.
Бракосочетание
27.10.2023
Муж: Рудик Денис Юрьевич
Отдел ЗАГС Центрального округа города Новосибирска