Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1970
Бракосочетание
08.08.1990
Рождение ребёнка
02.09.1991
Дочь: Горст (Умнова) Элизабета Дмитриевна
Отец ребёнка: Умнов Дмитрий Борисович
Рождение ребёнка
29.01.1994
Дочь: (Умнова) Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Умнов Дмитрий Борисович
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.