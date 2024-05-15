Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Крачковская) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Кировград, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

17.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1970

Отец: Крачковский Виктор Феликсович

Мать: Крачковская (Голдобина) Зинаида Александровна

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
08.08.1990

Муж: Умнов Дмитрий Борисович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.09.1991

Дочь: Горст (Умнова) Элизабета Дмитриевна

Отец ребёнка: Умнов Дмитрий Борисович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1994

Дочь: (Умнова) Ангелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Умнов Дмитрий Борисович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Родилась в 06:45. На улице было очень холодно и много снега.

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