Пучковский Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1870 ст.
Бракосочетание
30.04.1893 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.
Дочь: Пучковская Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Пучковская Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: Пучковская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Пучковская Татьяна Фёдорова
Смерть
Неизвестно