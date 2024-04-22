Пучковский Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучковский Михаил Сергеевич

Пучковский Михаил Сергеевич

Место рождения

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1870 ст.

Отец: Пучковский Сергей Алексеевич

Мать: Пучковская Елизавета Матвеевна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
30.04.1893 ст.

Жена: Пучковская Татьяна Фёдорова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.

Дочь: Пучковская Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Пучковская Татьяна Фёдорова

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: Пучковская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Пучковская Татьяна Фёдорова

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close