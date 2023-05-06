Пучковский Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти02.04.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.
Дочь: Рахманова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
09.10.1867
Дочь: Пучковская Евлампия Сергеевна
Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.
Сын: Пучковский Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Сын: Пучковский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1889 ст.