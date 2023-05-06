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Пучковский Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

02.04.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.

Дочь: Рахманова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1867

Дочь: Пучковская Евлампия Сергеевна

Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.

Сын: Пучковский Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Пучковский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пучковская Елизавета Матвеевна

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучковская Елизавета Матвеевна

Смерть
02.04.1889 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
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