Пучковская Елизавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.
Дочь: Рахманова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1867
Дочь: Пучковская Евлампия Сергеевна
Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.
Сын: Пучковский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Сын: Пучковский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно