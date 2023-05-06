Пучковская Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучковская Елизавета Матвеевна

Пучковская Елизавета Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1866 ст.

Дочь: Рахманова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1867

Дочь: Пучковская Евлампия Сергеевна

Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.

Сын: Пучковский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Пучковский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пучковский Сергей Алексеевич

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучковский Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close