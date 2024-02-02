Пучковская (Фёдорова) Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Фёдоров Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
30.04.1893 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.
Дочь: Пучковская Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Пучковский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: Пучковская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Пучковский Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно