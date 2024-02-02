Пучковская (Фёдорова) Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучковская (Фёдорова) Татьяна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Фёдоров Фёдор Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1893 ст.

Муж: Пучковский Михаил Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1897 ст.

Дочь: Пучковская Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Пучковский Михаил Сергеевич

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: Пучковская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Пучковский Михаил Сергеевич

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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