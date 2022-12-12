Бабикова (Кондюрина) Хиония Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
05.04.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
07.07.1844
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
06.04.1852
Сын: Бабиков Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
23.04.1853
Дочь: Савастьянова Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Рождение ребёнка
09.03.1855
Сын: Бабиков Степан Леонтьевич
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1856
Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно