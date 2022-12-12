Бабикова (Кондюрина) Хиония Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Кондюрина) Хиония Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кондюрин Яков Федотович

Мать: Кондюрина Параскева Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.04.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1842

Муж: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1844

Сын: Бабиков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1852

Сын: Бабиков Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: Савастьянова Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1855

Сын: Бабиков Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Бабиков Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Бабиков Леонтий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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