Бабиков Леонтий Федотович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
06.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Крещение
12.04.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Леонтьевна
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1852
Сын: Бабиков Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
23.04.1853
Дочь: Савастьянова Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1855
Сын: Бабиков Степан Леонтьевич
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Рождение ребёнка
04.07.1856
Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна
Крещение
19.01.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно