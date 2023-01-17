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Бабиков Леонтий Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бабиков Федот Андреевич

Мать: Бабикова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1842

Жена: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.02.1843

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1844

Сын: Бабиков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1852

Сын: Бабиков Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: Савастьянова Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1855

Сын: Бабиков Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Бабиков Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.01.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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