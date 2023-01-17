Бабиков Михаил Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабиков Михаил Леонтьевич

Бабиков Михаил Леонтьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1852

Отец: Бабиков Леонтий Федотович

Мать: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Петр Корионов
Бракосочетание
11.08.1867

Жена: Бабикова Александра Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Андрей Епифанов Винокуров
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close