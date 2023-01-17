Бабиков Михаил Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1852
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Священник Петр Корионов
Бракосочетание
11.08.1867
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Андрей Епифанов Винокуров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно