Бабиков Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1844
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.08.1867
Жена: Бабикова Анна Федоровна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Андрей Епифанов Винокуров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно