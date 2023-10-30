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Бабиков Иван Леонтьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1844

Отец: Бабиков Леонтий Федотович

Мать: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.08.1867

Жена: Бабикова Анна Федоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Андрей Епифанов Винокуров
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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