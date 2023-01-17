Савастьянова (Бабикова) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Бабикова) Александра Леонтьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853

Отец: Бабиков Леонтий Федотович

Мать: Бабикова Хиония Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Бракосочетание
24.11.1871

Муж: Савастьянов Семен Михайлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1873

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Савастьянов Семен Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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