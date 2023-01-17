Савастьянова (Бабикова) Александра Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1853
Крещение
11.03.1855
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Зав. маст. Петра Кондюрина жена Ирина Яковлева
Бракосочетание
24.11.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1873
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Савастьянов Семен Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно