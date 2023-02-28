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Савастьянов Семен Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1852

Отец: Савастьянов Михаил Иоанникиевич

Мать: Савастьянова Анна Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.11.1871

Жена: Савастьянова Александра Леонтьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1873

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Савастьянова Александра Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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