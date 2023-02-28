Савастьянов Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1852
Крещение
31.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.11.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1873
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Савастьянова Александра Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно