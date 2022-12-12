Савастьянова Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Савастьянов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Савастьянов Михаил Иоанникиевич
Рождение ребёнка
29.05.1852
Сын: Савастьянов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Савастьянов Михаил Иоанникиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно