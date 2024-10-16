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Рульков Василий Иванович

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рульков Иван Ефимович

Мать: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Рульков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Рулькова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.12.1897

Дочь: Рулькова Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Рождение ребёнка
26.07.1900

Сын: Рульков Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рулькова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Рульков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна

Смерть
17.12.1913 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
от чахотки в 43 года

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