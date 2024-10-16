Рульков Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рульков Иван Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1886
Сын: Рульков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Рулькова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.12.1897
Дочь: Рулькова Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Рождение ребёнка
26.07.1900
Сын: Рульков Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рулькова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Рульков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Рулькова Феодора Лукьяновна
Смерть
17.12.1913 ст.
от чахотки в 43 года