Рулькова Феодора Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1886
Сын: Рульков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1896
Дочь: Рулькова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1897
Дочь: Рулькова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1900
Сын: Рульков Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рулькова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Рульков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно