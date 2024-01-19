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Рулькова Феодора Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Рульков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1896

Дочь: Рулькова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1897

Дочь: Рулькова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1900

Сын: Рульков Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рулькова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Рульков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Рульков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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