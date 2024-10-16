Рульков Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРульков Иван Ефимович

Рульков Иван Ефимович

Место рождения

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

11.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Рульков Ефим Федорович

Мать: Рулькова Авдотья Антоновна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Данный по Ревизской сказке за 1850 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рулькова Варвара Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рульков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.

Сын: Рульков Лука Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.01.1914 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
в 87 лет от дряхлости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.