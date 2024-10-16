Рульков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти11.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Рульков Ефим Федорович
Данный по Ревизской сказке за 1850 год
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1862 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.01.1914 ст.
в 87 лет от дряхлости