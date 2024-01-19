Рульков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1886
Бракосочетание
05.11.1904 ст.
Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1907
Дочь: Рулькова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Рулькова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1913
Дочь: Рулькова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно