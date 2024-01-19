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Рульков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1886

Отец: Рульков Василий Иванович

Мать: Рулькова Феодора Лукьяновна

Бракосочетание
05.11.1904 ст.

Жена: Рулькова Ирина Михайловна

Сорокино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1907

Дочь: Рулькова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Рулькова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1913

Дочь: Рулькова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рулькова Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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