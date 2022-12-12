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Блинов Иван Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

05.11.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Блинов Осип Климентович

Мать: Блинова Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мариана Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1812 ст.
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