Блинов Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти05.11.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Блинов Осип Климентович
Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Блинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мариана Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.11.1812 ст.