Блинов Осип Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Осип Климентович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1782 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Блинов Климент Власович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Потап Осипович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Блинов Никита Осипович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Блинов Митрофан Осипович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Блинов Иван Осипов

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782 ст.
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