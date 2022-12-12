Блинов Осип Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1782 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Блинов Климент Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Блинов Иван Осипов
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1782 ст.