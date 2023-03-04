Блинов Никита Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Блинов Осип Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771
Сын: Блинов Логин Никитин
Мать ребёнка: Блинова Евфимия Гаврилова
Рождение ребёнка
1781
Рождение ребёнка
1784
Рождение ребёнка
1785
Смерть
После 1791