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Блинов Никита Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Блинов Осип Климентович

Мать: Блинова Евдокия Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евфимия Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Блинов Логин Никитин

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Гаврилова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Блинова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Гаврилова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Блинова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Гаврилова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Блинова) Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Блинова Евфимия Гаврилова

Смерть
После 1791

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