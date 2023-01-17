Блинова Евдокия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Потап Осипович

Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Блинов Никита Осипович

Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Блинов Митрофан Осипович

Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Блинов Иван Осипов

Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Осип Климентович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793
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