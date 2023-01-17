Блинова Евдокия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Блинов Иван Осипов
Отец ребёнка: Блинов Осип Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1793