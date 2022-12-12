Блинов Климент Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Блинов Власий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Блинов Климентович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Татьяна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735