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Блинов Климент Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Блинов Власий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Блинов Иван Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Блинов Осип Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Блинов Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Блинов Семён Климентович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Татьяна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735
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