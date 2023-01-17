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Блинова Евдокия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мариана Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Осипов

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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