Блинова Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Блинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мариана Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Осипов
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850