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Блинов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Блинов Иван Осипов

Мать: Блинова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Блинов Сила Александрович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Иван Александрович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Блинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Татьяна Романова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1853
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