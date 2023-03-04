Блинов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Блинов Иван Осипов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Блинов Сила Александрович
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Блинов Иван Александрович
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Блинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Татьяна Романова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1853