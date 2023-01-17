Блинова Татьяна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Блинов Сила Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Блинов Иван Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Блинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850