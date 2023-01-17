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Блинова Татьяна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Блинов Сила Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Блинов Иван Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Блинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Блинов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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