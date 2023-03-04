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Блинов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

14.06.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Блинов Александр Иванович

Мать: Блинова Татьяна Романова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксиния Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова

Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Блинова Епистимия Иванова

Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова

родитель предположительно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Епистимия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Варвара Мартьянова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.06.1861 ст.
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