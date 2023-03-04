Блинов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти14.06.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксиния Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова
Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Блинова Епистимия Иванова
Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова
родитель предположительно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Епистимия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Варвара Мартьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.06.1861 ст.