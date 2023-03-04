Блинова (Блинова) Епистимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Епистимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Блинов Иван Александрович

Мать: Блинова Варвара Мартьянова

родитель предположительно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1861 ст.

Муж: Блинов Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1864 ст.

Дочь: (Блинова) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Михайлович

Смерть
После 1864

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