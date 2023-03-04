Блинова (Блинова) Епистимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
родитель предположительно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1861 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1864 ст.
Дочь: (Блинова) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Михайлович
Смерть
После 1864