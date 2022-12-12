Блинова Варвара Мартьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти11.04.1859 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аксиния Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Блинова Епистимия Иванова
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
родитель предположительно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.04.1859 ст.