Блинова Варвара Мартьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Варвара Мартьянова

Блинова Варвара Мартьянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

11.04.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аксиния Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1832 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Блинова Епистимия Иванова

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

родитель предположительно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.04.1859 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close