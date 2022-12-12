Кузнецова (Александрова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1892 ст.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Х
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно