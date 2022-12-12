Кузнецова (Александрова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Александрова) Александра Михайловна

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Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

11.04.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1892 ст.

Отец: Александров-Бредов Михаил Семенович

Мать: Александрова-Бредова Мария Кузьминична

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Х

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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